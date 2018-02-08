Şehit Ömer Bilal Akpınar son yolculuğuna uğurlandı

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, şehidin babası İsmail ve annesi Ülker, eşi Hafize Nur ve kız kardeşi Beyza Akpınar, askeri erkan, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Hafize Nur'un tören alanına eşine ait üniformayla geldiği görüldü. Şehidin annesi ve kız kardeşi ayakta güçlükle durdu.

ŞEHİT YAKINLARI TABUTA SARILDI

Tören sırasında şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, bazı şehit yakınları ve şehidin silah arkadaşları onları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Akpınar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu İlçe Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

2 ASKERİMİZ ŞEHİT OLMUŞTU

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik YPG/PKK mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 asker şehit olmuştu.

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