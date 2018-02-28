İHH İnsani Yardım Vakfı, imza attığı kalıcı eserlerle dünyada ihtiyaç sahibi insanlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor.

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN ADI PATANİ'DE YAŞATILACAK

Bunlardan birisi de, Tayland’ın Patani bölgesinde Müslüman halkın eğitim ihtiyacını gidermek için Birşeyyap Gönülllü Hareketi ile birlikte inşa edilen Şehit Ömer Halisdemir Okulu.

YETİMLER YENİ OKULA KAVUŞTU

Proje; Tayland’ın güneyindeki Patani’ye 52 km uzaklıktaki yoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Jala bölgesinde, yetim ve yoksul çocukların eğitim alabilecekleri iki katlı bir okul binasından oluşuyor.

Şehit Ömer Halisdemir Okulu, 6 adet sınıf, bir adet kütüphane, bir adet laboratuvar, bir adet idari ofis ve bir adet öğretmenler odasından oluşuyor. Her sınıfta 40 öğrenciye hizmet edecek okuldan toplamda 240 öğrenci istifade edecek. Toplamda 656 metrekare inşa alanına sahip okul, geniş bahçesi ile yetim çocuklara daha iyi bir eğitim imkanı sunuyor.

Şehit Ömer Halisdemir Okulu Patani'de açıldı VİDEO

YENİ ÖMER HALİSDEMİRLER YETİŞECEK

İslâm ahlâkına uygun olmayan zararlı alışkanlık ve davranışlardan nesilleri koruma amacı gözeten okulun hedefleri arasında çocukların; entelektüel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimini sağlayarak özgüven sahibi olmaları hedefleniyor. İslâm ahlakına ve toplumun geleceğine uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okul ile vatanını seven yeni Ömer Halisdemirler yetişecek.

Şehit Ömer Halisdemir Okulu’nda yetimler ve ihtiyaç sahibi öğrenciler, fen ilimlerinin yanı sıra Kur’an eğitimi ile birlikte yetiştirilecek. Önümüzdeki ay itibariyle eğitime başlayacak okul ile bölgede yaşayan ve ihtiyaç sahibi yetim çocukların yüzü gülecek.

VATANI İÇİN ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine alnından vurarak öldürdü. Bu hareketiyle darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir, Semih Terzi'nin korumaları tarafından 30 kurşunla şehit edildi.