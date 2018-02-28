taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.951
USD
3,8039
EURO
4,6392
ALTIN
161,18
PETR
65,6200

Şehit Ömer Halisdemir Okulu Patani'de açıldı 

İHH İnsani Yardım Vakfı, iki yıl önce Tayland Patani'de temellerini attığı, 15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir'in adını taşıyan okulun açılışını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 18:26..
  1. Haberler
  2. Dünya

İHH İnsani Yardım Vakfı, imza attığı kalıcı eserlerle dünyada ihtiyaç sahibi insanlara umut olmaya devam ediyor. Bu kapsamda İHH, mazlum coğrafyalarda eğitim olanaklarından mahrum kalan çocuklar için eğitim kurumları inşa ediyor.

ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR'İN ADI PATANİ'DE YAŞATILACAK

Bunlardan birisi de, Tayland’ın Patani bölgesinde Müslüman halkın eğitim ihtiyacını gidermek için Birşeyyap Gönülllü Hareketi ile birlikte inşa edilen Şehit Ömer Halisdemir Okulu.

Şehit Ömer Halisdemir Okulu Patani'de açıldı 

YETİMLER YENİ OKULA KAVUŞTU

Proje; Tayland’ın güneyindeki Patani’ye 52 km uzaklıktaki yoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Jala bölgesinde, yetim ve yoksul çocukların eğitim alabilecekleri iki katlı bir okul binasından oluşuyor.

Şehit Ömer Halisdemir Okulu Patani'de açıldı 

Şehit Ömer Halisdemir Okulu, 6 adet sınıf, bir adet kütüphane, bir adet laboratuvar, bir adet idari ofis ve bir adet öğretmenler odasından oluşuyor. Her sınıfta 40 öğrenciye hizmet edecek okuldan toplamda 240 öğrenci istifade edecek. Toplamda 656 metrekare inşa alanına sahip okul, geniş bahçesi ile yetim çocuklara daha iyi bir eğitim imkanı sunuyor.

Şehit Ömer Halisdemir Okulu Patani'de açıldı VİDEO

YENİ ÖMER HALİSDEMİRLER YETİŞECEK

İslâm ahlâkına uygun olmayan zararlı alışkanlık ve davranışlardan nesilleri koruma amacı gözeten okulun hedefleri arasında çocukların; entelektüel, duygusal, sosyal ve ruhsal gelişimini sağlayarak özgüven sahibi olmaları hedefleniyor. İslâm ahlakına ve toplumun geleceğine uygun bireyler yetiştirmeyi amaçlayan okul ile vatanını seven yeni Ömer Halisdemirler yetişecek.

Şehit Ömer Halisdemir Okulu Patani'de açıldı 

Şehit Ömer Halisdemir Okulu’nda yetimler ve ihtiyaç sahibi öğrenciler, fen ilimlerinin yanı sıra Kur’an eğitimi ile birlikte yetiştirilecek. Önümüzdeki ay itibariyle eğitime başlayacak okul ile bölgede yaşayan ve ihtiyaç sahibi yetim çocukların yüzü gülecek.

VATANI İÇİN ŞEHİT DÜŞTÜ

Şehit Ömer Halisdemir, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na girmeye çalışan Özel Kuvvetler Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi, Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'dan aldığı emir üzerine alnından vurarak öldürdü. Bu hareketiyle darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir, Semih Terzi'nin korumaları tarafından 30 kurşunla şehit edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Canlı bombayı bilen bomba dedektörü
ABD'de geliştirilen bomba dedektörü intihar bombacılarını tespit edebiliyor.
Prens William: Anlaşamadığımız oluyor
Cambridge Dük ve Düşesi'nin yanı sıra Meghan Markle ve Prens Harry de bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadıklarını açıkladı.
ABD'den yeni terör güzellemesi
ABD Koalisyon güçleri sözcülüğü, PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile ilgili ABD'den yeni bir paylaşım yaptı.
İngiltere'deki oyuncak devine kayyum
Dünyaca ünlü Amerikan oyuncak şirketi Toys R Us’ın İngiltere’deki iştirakine kayyum atandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

170
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

159
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

60
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

124
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

66
Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

Anne ve bebeğinin ölümden döndüğü anlar

250
Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

235
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM