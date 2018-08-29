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Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'i kullanarak reklam kampanyası başlatan özel eğitim kurumu tepkilerin hedefinde.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 09:13..
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Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'cü alçaklara en ağır darbelerden birini kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir vurmuştu.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen darbeci Semih Terzi'yi, kendi canını hiçe sayarak etkisiz hale getiren Halisdemir; Fetullahçı alçaklar tarafından şehit edilmişti.

ŞEHİDİMİZİ KULLANMAYIN

Bugünlerde kahraman şehidimizin adını kullanarak reklam kampanyası başlatan bir eğitim kurumu ortaya çıktı.

SOYADINI DA YANLIŞ YAZDILAR

Halisdemir'in fotoğrafını billboardda kullanan kurum, şehidimizin soyadını da yanlış yazdı.

YETER ARTIK

Daha önce benzer bir reklam çalışması yapan inşaat firması hakkında dava açılmıştı.

Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

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