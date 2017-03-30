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Şehit Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti

Niğde’de yaşayan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in annesi Fadimana Halisdemir hayatını kaybetti.

30.03.2017 - 22:30
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Şehit Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti

Şehit Ömer Halisdemir’in annesi vefat etti

15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeci General Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir’in Niğde’de yaşayan 69 yaşındaki annesi Fadimana Halisdemir, evinde rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Fadimana Halisdemir, kaldırıldığı Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fadimana Halisdemir’in oğulları Doğan ve Soner Halisdemir ile yaylada bulunan eşi Hasan Hüseyin Halisdemir de acı haberin ardından hastaneye geldi. Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ve Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da hastaneye geldi.

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