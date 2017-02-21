Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine doğum günü ziyareti

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in 43'üncü doğum günü olan 20 şubatta, vatandaşlar kabirini ziyaret etti.

Halisdemir'in, 43'üncü yaş gününde Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret eden bir grup polis memuru ve vatandaş, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.





Ziyarete gelen vatandaşlardan Hüseyin Çoban, kişinin vatan uğruna feda edilebileceği en önemli unsurun canı olduğunu dile getirerek; "Vatan içinde en kıymetlisini Halisdemir vermiştir, bu vatana fazlasıyla borcunu ödemiştir. O artık şehitlik mertebesine ermiştir, her gün onun için doğum günüdür." dedi.