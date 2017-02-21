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Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine doğum günü ziyareti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde kahramanca şehit olan Ömer Halisdemir'in kabri 43. doğum gününde ziyaretçi akınına uğradı.

21.02.2017 - 11:18
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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in 43'üncü doğum günü olan 20 şubatta, vatandaşlar kabirini ziyaret etti.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine doğum günü ziyareti

Halisdemir'in, 43'üncü yaş gününde Bor ilçesi Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret eden bir grup polis memuru ve vatandaş, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine doğum günü ziyareti

Ziyarete gelen vatandaşlardan Hüseyin Çoban, kişinin vatan uğruna feda edilebileceği en önemli unsurun canı olduğunu dile getirerek; "Vatan içinde en kıymetlisini Halisdemir vermiştir, bu vatana fazlasıyla borcunu ödemiştir. O artık şehitlik mertebesine ermiştir, her gün onun için doğum günüdür." dedi.

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