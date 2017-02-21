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Şehit Ömer Halisdemir'in heykeli Niğde'ye dikildi

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'de bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde de tabanca olan 3 metrelik heykeli dikildi.

21.02.2017 - 15:13
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Niğde Belediyesi Ömer Halisdemir Meydanı girişinde hazırlanan alana, beyaz yıldızın üzerine, bir elinde Türk bayrağı diğer elinde tabanca olan 3 metre boyundaki heykel ile arka tarafında kırmızı renkte üzerine 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' yazılı Hilal yerleştirildi.

"HEYKEL AY VE YILDIZDAN OLUŞMAKTA"

Anıtın yapımını üstlenen firma yetkilisi, gazetecilere, Ömer Halisdemir heykelini 2 ay süren çalışma sonucu tamamladıklarını belirterek, "Anıt yapımından önce çeşitli tasarımlar hazırladık. Heykel, hilal ve yıldızdan oluşmakta. Ömer Halisdemir'in heykeli yıldızın üzerinde, arka tarafında da 'Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet' yazısı yer almaktadır." dedi.

Şehit Ömer Halisdemir'in heykeli Niğde'ye dikildi

"CANINA KURBAN OLAYIM"

Heykelin alana konulmasını izleyen vatandaşlardan Hilmi Kılıç, İzmir'de ikizlerinin vatani vazifesini yerine getirdiğini belirterek, "Onun toprağına kurban olayım, canına kurban olayım. Vatan için kendini feda etmiş." diye konuştu.

"BİZ BU VATAN İÇİN DOĞDUK VATAN İÇİN ÖLÜRÜZ"

Ayhan Keçeci, "Hepimiz bir Halisdemir'iz, bu vatan için ölmeye her zaman hazırız, bunu da duysunlar, bilsinler. Biz, vatan için doğduk vatan için ölürüz." dedi.

"NUR İÇİNDE YATSIN"

Zehra Karaali (53) de şehidin anıtının yapılmasından çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Nur içinde yatsın. Ben üç erkek çocuk annesiyim, üçünü de vatana vermeye hazırım. Allah rahmet eylesin. Anıtının yapılmasından mutlu oldum." ifadelerini kullandı. Heykelin açılışı için önümüzdeki günlerde tören düzenlenecek.

Şehit Ömer Halisdemir'in heykeli Niğde'ye dikildi

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