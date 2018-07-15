Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Ömer Halisdemir’in kabri başında anma etkinliği düzenlendi.
"BİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADILAR"
Törende konuşan Ömer halisdemir’in ağabeyi Doğan Halisdemir, "Vatandaşlarımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Sürekli şehitlere sahip çıkıyorlar. Ağabeyim kabrini şimdiye kadar 6 milyona yakın kişinin ziyaret ettiği söyleniyor" dedi.
Törenin ardından yüzlerce vatandaş Şehit Halisdemir'in kabrine karanfiller bırakarak dua etti.