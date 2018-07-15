Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını

Fransa, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Kazanılan şampiyonluğun ardından Fransız futbolseverler büyük sevinç yaşadı.

MKM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında Mozambik'te Büyükelçi Zeynep Kızıltan'ın misafiri oldu.

15 Temmuz'un yıl dönümünde gökyüzünde ay yıldız bayrakta olduğu gibi yan yana geldiler.

2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'nın kupaya uzanmasının ardından organizasyonun enleri belli oldu. Modric kupanın en iyi, Mbappe ise en iyi genç oyuncusu seçildi.

1 Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı gözaltında Polisin yaptığı operasyonda kaçtığı iddia edilen Adnan Oktar'ın kediciklerinden Tülay Kumaşcı gözaltına alındı.

2 7 yeni Başkanlık kararnamesi yayınlandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan 7 yeni kararname ile birlikte kurumların yapıları belirlendi.

3 Hatice Halisdemir 15 Temmuz gecesini anlattı Gazeteci Hande Fırat, 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in eşiyle konuştu. İşte Hürriyet'te yayınlanan yazıdan, Halisdemir'in evinde o gece yaşananlar...

4 Eren Bülbül'ü şehit eden teröristler öldürüldü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı listede yer alan PKK'nın Karadeniz liderinin öldürüldüğünü açıkladı.

5 Ünlü tayfasının 15 Temmuz sessizliği FETÖ'cü hainlere karşı 2 yıl önce bugün alınan zafere karşı birtakım isimler yine sessiz kaldı, anmak için 1 cümle bile yazmayı çok gördü.

6 Ebru Şimşek: Adnan Oktar beni elde edemedi Eski manken Ebru Şimşek, Adnan Oktar'ın kendisini onunla evinde lüks bir hayat içinde yaşaması için davet ettiğini fakat kabul etmediğini söyledi.