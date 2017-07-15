Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına ziyaretçi akını

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken darbe girişimi sırasında komutanlığı ele geçirmek isteyen Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in kabrine gelen vatandaşlar şehit için dua etti.

YURDUN DÖRT BİR TARAFINDAN ZİYARETÇİ AKINI

15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle Halisdemir'in mezarında duan eden vatandaşlar arasında Şanlıurfa'dan Bursa'ya kadar yurdun dört bir yerinden gelenler bulunuyor. Fransa ve Avusturya'dan da gelip Halisdemir için dua eden vatandaşlar, "Buraya Ömer Halisdemir için geldik. Biz huzurlu bir şekilde yaşayalım diye bu insanlar şehit oldu"dedi.

























