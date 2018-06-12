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Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu yaşamını yitiren özel harekat polisi Sinan Türkoğlu, yakınlarının gözyaşlarıyla toprağa verildi.

DHA | 12.06.2018 - 16:39..
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Şemdinli'de 4 Haziran tarihinde PKK’lı teröristlerin karakola roketatarlı saldırısında ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra şehit olan özel harekat polisi Sinan Türkoğlu (25), memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde törenle toprağa verildi.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

SOYADINI TÜRKOĞLU OLARAK DEĞİŞTİRDİ

Abdurrahman ve Raziye Çirkin’in 5’i kız, 7 çocuğundan en küçüğü olan ve kendisi gibi polis ağabeyi Mücahit ile birlikte bir süre önce soyadını Türkoğlu olarak değiştiren Sinan Türkoğlu’nun cenazesi, ilk olarak Karaelbistan Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

KARDEŞİNİN TABUTUNU TAŞIDI

Tuğba Türkoğlu ile evli olan şehit Sinan Türkoğlu'nun cenazesi, helallik alınıp dualar okunduktan sonra mahalle mezarlığına götürüldü. Şehidin ağabeyi Mücahit Türoğlu, bir süre kardeşinin tabutunu taşıdı.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

ÇOK SAYIDA KİŞİ KATILDI

Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Kılıç, İlker Çitil, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Emniyet Müdürü Doğan İnci, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADILAR

Törende şehidin yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Celal Sürgeç’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Sinan Türkoğlu’nun cenazesi, gözyaşları arasında defnedildi.

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı



Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı



Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı



Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit özel harekat polisi son yolculuğuna uğurlandı

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