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Şehit özel harekatçının oğluna özel sünnet düğünü

Teröristler tarafından 2 yıl önce şehit edilen özel harekat polisinin oğlunun sünnet töreni için polis ekipleri konvoy oluşturdu.

02.07.2017 - 17:22
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Diyarbakır'da zırhlı polis aracına 2015 yılında düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Nuri Yazanel'in sünnet olan 10 yaşındaki oğlu Safa'yı, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yalnız bırakmadı.

POLİSLER KONVOYDA

Çok sayıda polis ekibi düğüne katılmak için sabah saatlerinde şehidin Mevlana Mahallesi'nde bulunan baba evine geldi.

Şehit özel harekatçının oğluna özel sünnet düğünü

Sünnet kıyafetlerini giyen Safa Yazanel için polis arabası tahsis edildi.

ŞEHİR MERKEZİNDE TUR ATTILAR

Polis ekiplerinin sirenlerini açarak eskortluk ettiği konvoydakiler, şehidin kabrini ziyaret etti. Burada edilen duanın ardından konvoy kent merkezinde bir süre tur attı.

Şehit özel harekatçının oğluna özel sünnet düğünü

Safa Yazanel, bu özel gününde babasının meslektaşlarının yanında olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Şehidin babası Davut Yazanel ise polis ekiplerinin sünnet törenine katılmasının kendisini gururlandırdığını belirtti.

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