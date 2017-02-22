Şehit Piyade Astsubay İşcan son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Yunus İşcan'ın cenazesi memleketi Tekirdağ'da toprağa verildi.

İŞ MAKİNASI EYP'YE BASTI

Halep'e bağlı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının döşediği mayın ve El Yapımı Patlayıcıların (EYP) temizliği esnasında, bir iş makinasının EYP'ye basması sonucu şehit olan İşcan'ın uçakla Gaziantep'ten uğurlanan bayrağa sarılı naaşı Çorlu Havaalanı'na getirildi.

Burada düzenlenen askeri törenin ardından helikopterle, memleketi Hayrabolu'ya getirilen şehidin cenazesi, helallik için cenaze aracı ile Şalgamlı Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

EŞİ VE ANNESİ TABUTA SARILDI

Şehit İscan’ın naaşı daha sonra cenaze namazının kılınacağı Şalgamlı Meydanı'na götürüldü. Burada şehidin eşi Özden ve annesi Havva tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin eşi, tabuta sarılarak, "Seni seviyorum aşkım, seni Allah'a emanet ediyorum. Oğlumuz da bana emanet merak etme." dedi.

İkindi vakti İl Müftüsü İsmail İpek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi.