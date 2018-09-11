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Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi

Şehit olan Bayram Çiçek ile torununun şehadet haberini alınca hayatını kaybeden babaanne Zeliha Çiçek'in cenazeleri, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenin ardından yan yana toprağa verildi.

DHA | 11.09.2018 - 21:01..
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Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi

Hakkari'de PKK'lı teröristlerce 3 Ağustos'ta düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedaviye alındığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün şehit olan özel harekat polisi Bayram Çiçek'in cenazesi, uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirildi.

Şehit Çiçek'in cenazesi, buradan kara yoluyla Afşin ilçesinin Arıtaş Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi

Torununun acı haberini alınca fenalaşarak, yaşamını yitiren Zeliha Çiçek'in cenazesi ise Afşin Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp, aynı mezarlığa getirildi.

Şehit polis memuru Çiçek ile babaannesi için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi VİDEO

Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Törende yakınları, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. İkindi vakti önce şehidin sonra da babaannesinin cenaze namazları, İl Müftüsü Celal Sürgeç tarafından kıldırılıp, helallik alındı. Bekar olduğu öğrenilen şehit özel harekat polisi Bayram Çiçek ile babaannesi Zeliha Çiçek'in cenazeleri, yan yana kazılan mezarlarda gözyaşlarıyla defnedildi.

Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi

Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi

Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi

Şehit polis Çiçek ile babaannesi yan yana defnedildi

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