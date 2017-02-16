Şehit polisin ağabeyinden yürek yakan paylaşım

Iğdır'da 8 Eylül 2015'te Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını götüren servis minibüsü ile koruma görevi yapan otomobilin, Aralık İlçesi'ne bağlı Hasanhan Köyü yakınlarından geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola daha önceden döşedikleri yaklaşık 1 ton bombayı uzaktan kumanda ile patlatması sonucu polis memuru Burak Zor (29), şehit oldu. Patlama şehit düşen 13 polisten biri olan Burak Zor, memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT KARDEŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE MEZAR TAŞIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Burak Zor ardında şu an 3 yaşında oğlu Eymen Zor'u bıraktı. Aradan geçen 17 ay sonrasında şehidin ağabeyi Ercan Zor'un dün bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşım yürek yaktı. Şehit polis memuru Burak Zor'un doğum gününün 15 Şubat olması nedeniyle dün kabrini ziyaret eden ağabeyi Ercan Zor, kardeşinin mezar taşı ile çektiği fotoğrafını ve şehit mezarının fotoğraflarını paylaşıp şu ifadeleri yazdı:

PAYLAŞIMI YÜREK BURKTU

"Aklıma düşmediğin an yok ki, Gözlerimin akmadığı an yok ki, Kalbimin sızlamadığı an yok ki, Sana gelmediğim hafta yok ki, Sana gelmeyen ayağım çıksın, Sızlamayan kalbim çıksın, Akmayan gözüm çıksın , Aklıma düşmezsen aklım çıksın, Doğum günün kutlu olsun şehidim, gardaşım Burak Zor."