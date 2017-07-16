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Şehit polisin annesi: Kızım göreve gitti zannediyorum

15 Temmuz'da şehit düşen zel harekat polis memuru Demet Sezen'in annesi Zeynep Köşger, duygularını anlattı.

16.07.2017 - 05:17
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Polis memuru Demet Sezen, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından bombalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olmuştu.

Köşger, kızının Batman’daki görevini tamamladıktan sonra Özel Harekat Daire Başkanlığına geldiğini ve 5 ay sonra şehit olduğunu söyledi.

"Vatan sağ olsun deniliyor ama annenin ciğerinde yara sağ olmuyor" diyen Köşger, şehit Sezen’in geride bir çocuğunun kaldığını ifade etti.

Şehit polisin annesi: Kızım göreve gitti zannediyorum

"ANNESİ ONA KURBAN OLSUN"

Yüreğindeki acıyı "Kılıç yarası" olarak tarif eden Köşger, "Annesi ona kurban olsun. Kaldığı yerde bugün nöbetini sabaha kadar tutacağım. Demet’imin burada ıslanacağım. O nasıl ıslandıysa ben de öyle ıslanacağım. Bugün nöbetini tutacağım. Ben daha kızım gelecek zannediyorum. Ben başka türlü bilmiyorum, kızım gelecek olarak biliyorum. Görevde zannediyorum. Kızım şehit de göreve gitti zannediyorum. 'İnşallah bir gün gelir' diyorum. 'Rabbim gönderir' diyorum. Anne yüreği 'gelecek' diyor. Başka bir şey diyemiyorum." diye konuştu.

Şehit kızının Hüseyin Alp isminde bir çocuğu olduğunu ifade eden Köşger, çocuğun küçük olduğu için ismini söyleyemediğini annesinin fotoğrafını gösterdiğini ifade etti.

Köşger, kendisi gibi torununun da annesini görevde olduğunu düşündüğünü belirterek, "Çok zor. Koyunlar gibi beni melettiler. Dağı taşı ‘yavrum' diye aradım. 'Yavrun şehit oldu' dediler. Al bayrağa sardım kuzumu. Bayrağını indirmedi, ezanını dindirmedi, vatanı için canını verdi, dönmedi." dedi.

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