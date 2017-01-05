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Şehit polisin eşi gözyaşlarına boğuldu

İzmir'de hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin'e acı haber ulaştırıldı.

DHA | 05.01.2017 - 20:44
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İzmir Adliyesi yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin gözyaşları içerisinde Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden ayrıldı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

İzmir Adliyesi’nin hakim ve savcıların kullandığı C Kapısı önünde bomba yüklü aracın patlatılması ve ardından çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi, haberi alır almaz şehidin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Burada bir süre kalan şehidin eşi Rabia Sekin ve şehidin kardeşi daha sonra gözyaşları içinde polislerle birlikte hastaneden ayrılarak evine geçti.

Şehit polisin eşi gözyaşlarına boğuldu

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