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Şehit polisin oğlunun defterine yazdıkları duygulandırdı

Şırnak'ta geçen yıl şehit düşen özel harekat polisi Emre Beker'in şehit olmadan önce oğlunun defterine yazdığı not ortaya çıktı.

14.02.2017 - 11:30
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Şırnak kent merkezinde geçen yıl gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi Operasyonu"nda teröristlerle çıkan çatışmada 20 Mart 2015'te şehit olan 28 yaşındaki özel harekat polisi Emre Beker'in kayınpederi Ahmet Bölükbaş, şehit damadının, 5 yaşındaki oğlu Emir Taha'nın defterine yazdıklarını sosyal paylaşım sitesinde paylaştı.

ŞEHİDİN OĞLUNUN DEFTERİNE YAZDIĞI NOT

Bölükbaş'ın, "Şehidimizden oğluna mektup" başlıklı paylaşımda şehit Beker'in oğlu Emir Taha'nın defterindeki "Babamın bana mesajı" bölümüne yazdığı notta şu ifadeleri kullandı:

"RABBİM SENİ HER ZAMAN İYİ İNSANLARLA KARŞILAŞTIRSIN"

"Oğlum, öncelikle Allah'ını, Peygamberini seven, dinine, diyanetine bağlı, anasına, babasına saygılı-sevgili, vatanına, milletine faydalı bir evlat olmanı Rabbimden dilerim. Rabbim bahtını, yolunu açık etsin. Her zaman seni iyi insanlarla karşılaştırsın. Sen de onun yolundan, izinden ayrılma. Annen ve baban olarak seni çok seviyoruz. Baban Emre Beker."Şehit polisin oğlunun defterine yazdıkları duygulandırdı

"MAKAMIN CENNET OLSUN"

Bölükbaş, paylaşımının devamında, "Cümle şehitlerimizin emanetlerine ve evlatlarımız adına Emrem'in, yiğidimin bu duasına amin deme lütfunu bahşetmenizi istirham ediyorum. Makamın cennet olsun. Bu millet üzerine oyun tezgahlayanlar ve şehadetine sebep olanların da hesabını Rabbimiz ve bu aziz milletimiz soracaktır inşallah." ifadelerine yer verdi.

CENAZE NAMAZINI İMAM BABASI KILDIRMIŞTI

Şehit polis memuru Emre Beker, 21 Mart 2015 tarihinde, memleketi Çorum'da, imam olan babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Şehit polisin oğlunun defterine yazdıkları duygulandırdı

Şehit polisin oğlunun defterine yazdıkları duygulandırdı

Şehit polisin oğlunun defterine yazdıkları duygulandırdı

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