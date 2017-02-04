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Şehit polisin Vietnamlı eşi Türkiye'ye yerleşti

Zonguldaklı polis Tansu Aydın, Diyarbakır'ın Yenişehir Mahallesi'nde trafik kazası ihbarıyla pusuya düşürülerek şehit edildi.

04.02.2017 - 19:36
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Polisin 2 aylık eşi Vietnamlı Vu Yhuy Tuanvi Aydın, cenaze töreninde Budist inancına gören dualar edip ağıtlar yakmış, tabutun yanına uzanıp gözyaşı dökmesiyle herkesi duygulandırmıştı.

Şehit polisin Vietnamlı eşi Türkiye'ye yerleşti

TÜRK VATANDAŞI OLDU

Türk vatandaşı olmadığı için önce şehit maaşı bağlanamayan Tuanvi Aydın, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun talimatı ve Bakanlar Kurulu'nun kararıyla Türk vatandaşı oldu.

Türkle evlenen yabancı uyruklu bir kişinin 3 yıl sonra Türk vatandaşlığına geçebileceğini ön gören yasaya rağmen vatandaşlık hakkını elde eden Tuanvi Aydın'a, geçen Ağustos ayı itibariyle de şehit maaşı bağlandı.

Şehit polisin Vietnamlı eşi Türkiye'ye yerleşti

EŞİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Eşinin ölümünden sonra şehitlik maaşı bağlanması sürecinde ülkesine dönen Tuanvi Aydın, çocukları 12 yaşındaki Eliz ve 9 yaşındaki Luck ile birlikte 2016-2017 eğitim yılı başında Türkiye'ye dönerek İzmir'e yerleşti.

Şehit polisin Vietnamlı eşi Türkiye'ye yerleşti

TÜRKİYE'YE YERLEŞTİ

7 ay Vietnam'da kaldık ama kimseye bir şey demeden Türkiye'ye tekrar geldik. Benim için dinimiz ve inancımız çok önemli. Ben onun mezarına yakın olmak istiyorum. Okul her tatile girdiğinde çocuklarımla gelip mezarını ziyaret ediyorum" dedi.

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