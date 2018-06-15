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Şehit Ramazan’sız ilk bayram

İzmir’de 9 ay önce kaza kurşunuyla şehit olan Ulaştırma Er Ramazan Özmen’in ailesi oğulları olmadan ilk bayramlarını geçiriyor.

İHA | 15.06.2018 - 10:48..
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Şehit Ramazan’sız ilk bayram

8 Ekim 2016 Pazar günü İzmir Merkez Komutanlığı emrinde görevli Ulaştırma Er Ramazan Özmen, görevde olduğu sırada başka bir personel tarafından kazara vurulması sonucu şehit oldu.

"ONSUZ GEÇEN İLK BAYRAMIMIZ"

Ramazan Özmen’in babası Kani ve annesi Semra Özmen çocuklarının kabrini ziyaret etti. İki oğlu ve bir kızı olan Kani Özmen, bir oğlunu şehit verdiğini belirterek, “47 yaşındayım, Konyalıyız. İşte burada evladımızın ilk bayramını kutlamaya geldik. Onsuz geçen ilk bayramımız. İnşallah başka acılar göstermez Rabbim. Üç tane çocuğum var en büyükleriydi Ramazan’ım. Ondan sonra bir kızım ve bir Mustafa’m var. Allah onların acılarını göstermesin inşallah” şeklinde konuştu.

Şehit Ramazan’sız ilk bayram

"ONLAR ÖLMEDİLER, HER AN YANIMIZDALAR"

Şehitliğin Peygamberlikten sonraki mertebe olduğunu söyleyen Kani Özmen, “Emekli paşa korumasıydı. Olmayacak bir kaza, Allah kimsenin başına vermesin. Bir kaza sonucu evladım şehadete ulaştı. Bunun üzerine söylenecek bir şey yok, sözün bittiği yer artık. Şehitlik peygamberlikten sonraki mertebe inşallah. Bizim gönlümüzde şehit inşallah, Rabbimin huzurunda da şehittir. Rabbimizin bir emanetiydi bize. 20 yıl bakabildiysek ne mutlu. Emanetini aldı bizden. Ölüm Allah’ın emri. Var mı ötesi? Yok. Biz ne desek değiştiremeyiz. Rabbim istemiş, bizden çok seviyormuş aldı emanetini. Bizlere de sabırla ona kavuşmak düşüyor. Bütün şehit ailelerinin bayramları mübarek olsun, şehitlerimizin bayramları mübarek olsun orada inşallah. Bizleri izliyorlar. Onlar ölmediler, onlar her an yanımızdalar” dedi.

Şehit Ramazan’sız ilk bayram

"BİZE HER BAYRAM ACI OLACAK"

Şehidin annesi 41 yaşındaki Semra Özmen oğulları olmadan geçirdikleri ilk bayram olduğunu söyleyerek, “Bizim ilk bayramımız. Biz bugün bayramlaşmaya geldik Ramazan’la. Biz bayramlaşmaya geldik. Çok onur verici ama çok acı bir şey, çok onurluyuz. Şerefliyiz. Ben bugün bayramlık getirdim Ramazan’a. 8 ayımız bitti, 9’a girdik. 9 aydır hasretiz, özlemiz. Burası artık Ramazan’ın evi. Yani bayramlar acı olacak artık herhalde. Her bayram acı olacak bize, her bayram acı olacak” ifadelerini kullandı.

Şehit Ramazan’sız ilk bayram

Şehit Ramazan’sız ilk bayram

Şehit Ramazan’sız ilk bayram

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