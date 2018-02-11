taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Şehit Sarıaslan'ın babası: İtlere inat ağlamayacağım

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nda teröristlerce şehit edilen Enes Sarıaslan'ın acılı babası "Kahpelere inat, itlere inat ağlamayacağım." dedi.

İHA | 11.02.2018 - 16:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
Şehit Sarıaslan'ın babası: İtlere inat ağlamayacağım

Afrin’de devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın cenazesi sabah saatlerinde helikopterle Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi Jandarma Komutanlığı bahçesine getirildi.

Helikopterden alınan cenaze, Belde hastanesi morguna götürüldü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan Suvarlı, öğle namazını müteakip Belde mezarlığında düzenlenecek törenle defnedilecek.

Şehit Sarıaslan'ın babası: İtlere inat ağlamayacağım

Şehit Sarıaslan'ın babası: İtlere inat ağlamayacağım

"KAHPELERE İNAT AĞLAMAYACAĞIM"

Üzüldüğünü ama ağlamayacağını vurgulayan şehit babası İmam Sarıaslan, "Milletimiz sağ olsun, devletimiz sağ olsun ağlamayacağım, itlere inat ağlamayacağım, kahpelere inat ağlamayacağım, ağlamak yok, üzülüyorum ama ağlamayacağım. İnşallah başlarına yıkılır, olacak da, az kaldı." ifadelerini kullandı.

"ALLAH, PEYGAMBER YANLARINDA OLSUN"

Oğlunun görevini kaldığı yerden kendisinin devam ettirmek istediğini söyleyen Sarıaslan, "Allah yardımcıları olsun, Allah güç kuvvet versin, Allah, peygamber yanlarında olsun. Elimizden başka da bir şey gelmez. Elimizden dua etmek geliyor başka da bir şey gelmiyor. Beni götürseler ben de giderim oğlumun yerine. Ben gider kaldığı yerden devam ederim." şeklinde konuştu.

"TERÖRE İNAT DİMDİK AYAKTAYIZ"

Oğluyla en son birkaç gün önce telefonla konuştuğunu da söyleyen İmam Sarıaslan, "Şehit olmadan bir gün önce Cuma günü konuştuk. Ben ağlıyorum, o gülüyor. Sıkıntı yok diyor, baba geçecek diyor, bitecek diyor. Ben ağlıyorum, o gülüyor. Üzülme diyor, bir şey olmayacak diyor, geleceğim diyor. Vatan sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimizden razı olsun, Allah devletimizden razı olsun. Benim oğlum namusu ve şerefi için gitti, namusun bekçisiydi. Askerliği çok severdi, nöbet beklemeyi çok severdi. Teröre inat dimdik ayaktayız. Ağlamayacağım” diye konuştu.

Şehit Sarıaslan'ın babası: İtlere inat ağlamayacağım


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

368
Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

153
Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

168
Rusya'dan İsrail uyarısı

Rusya'dan İsrail uyarısı

68
Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin'den acı haber: 1 şehit

118
Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti

Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti

145
Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'da yolcu uçağı düştü

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM