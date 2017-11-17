Şehit Sefa Kabakkaya'ya veda

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Atınordu Kulübüne yaptığı ziyarette "Keşke kulüpler 11 yabancı yerine 8 yabancıyla çıksa sahalara." dedi.

Yıldırım Demirören: Keşke 11 yerine 8 yabancı olsa

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Döviz bürosu çalışanının gasp senaryosu polise takıldı

Fatih'te bir döviz bürosundan para çalınması olayıyla ilgili, iş yeri çalışanı ile kendisine yardım eden arkadaşı tutuklandı.