1 Bebekler 2 yaşına kadar bu virüsün tehdidi altında Bebekler 2 yaşına kadar hemen hemen tüm çocukların hastalanmasına neden olan RSV'ye karşı önlem almak için nelere dikkat edilmeli?

2 Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı El Bab'da DEAŞ saldırısında şehit olan 5 askerden uzman Çavuş Selim Topal, 31 Aralık'ta Binali Yıldırım'la yemek yiyip sohbet etmişti.

3 Madonna'dan Trump'a canlı yayında küfür Trump'ın yemin etmesinin ardından ABD'de başlayan protestolara yüzbinlerce kişi katıldı.

4 Beşiktaş iki golcüden birini alacak Beşiktaş yönetimi, Leciester City forması giyen Leo Ulloa ve futbol hayatını Çin'de sürdüren Jackson Martinez ile görüşmelere devam ediyor.

5 Amerika sanat camiası çareyi Ivanka Trump'ta arıyor Amerika'da sanat dünyası Trump'ın Ulusal Sanat Teşkilatı'nın finansmanını durduracağını açıklamasıyla sarsıldı..

6 Murat Yıldırım Fas'ta ikinci düğününü yaptı Murat Yıldırım ve İmane Elbani, geçen ay İstanbul'daki düğünden sonra bir düğün de Fas'ta gerçekleştirdi.