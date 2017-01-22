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Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı

El Bab'da DEAŞ saldırısında şehit olan 5 askerden uzman Çavuş Selim Topal, 31 Aralık'ta Binali Yıldırım'la yemek yiyip sohbet etmişti.

22.01.2017 - 10:54
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Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı

Başbakan Binali Yıldırım 31 Aralık 2016 tarihinde askerlerle akşam yemeği yemek için Oğuzeli İlçesi'ndeki Geri Gönderme Merkezi'ne gitmişti.

SOHBET EDİP YEMEK YEMİŞLERDİ

Burada Başbakan Binali Yıldırım ile akşam yemeği yiyen askerler arasında El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla saldırıda şehit olan 5 askerden uzman çavuş Selim Topal'ın olduğu öğrenildi.

Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı

AİLESİNİ DE ARAMIŞTI

Başbakan Yıldırım, yanına oturan uzman çavuş Selim Topal ile bir süre sohbet etmişti.

Daha sonra Başbakan Yıldırım, Selim Topal'ın ailesini arayarak telefonla görüştü.

Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı

CENAZESİNE KATILDI

Fırat Kalkanı Harekatı'nda dün El Bab'da DEAŞ tarafından bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Selim Topal'ın cenaze namazı Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılındı.

Şehit Topal'ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı.

Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı

Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı

Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı

Şehit Selim Topal, Yıldırım ile aynı sofrayı paylaşmıştı

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