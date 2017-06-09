Şehit Şenay öğretmenin baba ocağında yas var

Kozluk İlçesi Belediye Başkanı AK Partili Veysi Işık'ın otomobiline, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın acı haberi, Balıkesir'in Edremit İlçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki ailesine ulaştı. Kızının hayatını kaybettiği haberini alan baba Sadık Yalçın, gözyaşlarına boğuldu. Yalçın ailesi, kızlarının cenazesini almak üzere Batman'a gitti. Şenay öğretmenin ailesinin yaşadığı yaşadığı dairenin camına Türk Bayrağı asıldı.

Yarın 15.30'da Ankara'ya gelecek olan genç öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın cenazesi, buradan da defnedilmek üzere memleketi Çorum'un Osmancık İlçesi'ne götürülecek. Yalçın'ın cenazesinin Pazar günü defnedilmesi bekleniyor.

7 AY ÖNCE ATANMIŞTI

Şenay Aybüke Yalçın'ın, 6 sene önce Edremit Kültür ve Sanat Derneği'nde müzik eğitimi aldıktan sonra, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığı ve 7 ay önce de atamasının yapılarak Kozluk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni olarak göreve başladığı öğrenildi.

Şenay Aybüke Yalçın'ın Magusa Limanı türküsünü söylediği sosyal medya hesabındaki video da izleyenlerin yüreğini dağladı.















