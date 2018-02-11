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Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun ağabeyine bıraktığı vasiyeti duygulandırdı.

AA | 11.02.2018 - 12:37..
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Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti

Şehit Sergen Pamukçu'nun ağabeyi Selahattin Pamukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmeli er başvurusu kabul edildiğinde kardeşinin evin içinde sevinçten halay çektiğini söyledi.

"ANNEMİ BABAMI HACCA GÖNDER"

Kardeşinin baştan beri şehit olma arzusuyla yanıp tutuştuğunu anlatan Pamukçu, Sergen'in şehit olmadan 4 gün önce kendisine mesaj gönderdiğini ve mesajda "Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun." ifadelerini kullandığını belirtti.

Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti ViDEO

Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti

"KARDEŞİM ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİ"

Şehit ağabeyi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kardeşim şehadet şerbetini içti, şerefliyiz, gururluyuz. Bir kez daha gurur duydum kardeşimle. İçimiz yanıyor ama vatan sağ olsun. Kafirlere, münafıklara karşı başımız dik durmaya devam edeceğiz. Allah için cihat eden kardeşlerimizden razı olsun."

Şehit kardeşinin ince düşünen ve insanlara ikram etmeyi seven bir insan olduğunu anlatan Selahattin Pamukçu, annesiyle bir konuşmasında, kimse tedirginlik yaşamasın diye yerlerinin çok iyi olduğunu belirterek "Biz çok iyiyiz. Allah devletimizden razı olsun." dediğini belirtti.

Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti

"ALLAH ORDUMUZDAN, MİLLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Bu vatan için bedel ödediklerini ve ödemeye devam edeceklerini ifade eden ağabey Pamukçu, şunları söyledi:

"Biz bu vatan için bedel ödedik, ödemeye de devam edeceğiz. Elhamdülillah Allah'ım kardeşim için şehitlik makamını uygun gördü. Biz de gereken her şeyi yapmaya hazırız. Yapmaya da namus ve şeref sözü veriyoruz. Allah ordumuzdan, milletimizden razı olsun."

Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti


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