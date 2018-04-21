Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

1948’de Amerika’da yaşayan bir marangozun ‘altın keşfi’ haberlerinin ardından 300 binden fazla servet avcısı topraklarını terk ederek Kaliforniya’ya hücum etti.

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Aykut Kocaman'a göre suçlu Beşiktaş cephesi

Aykut Kocaman, tatil edilen derbiyle ilgili, "Beşiktaş bizi eksiltmek ve provoke etmek için her şeyi yaptı." dedi.