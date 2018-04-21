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Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

Afrin bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

AA | 21.04.2018 - 10:13..
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Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Çobanoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Kayseri'deki evinde helallik alınmasının ardından memleketi Bursa'ya getirildi.

DUYGUSAL ANLAR

Taner Çobanoğlu için Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camisi'nde tören düzenlendi.

Şehidin eşi Yasemin Çobanoğlu, babası Cüneyt ve askeri kamuflaj giyen annesi Sevim Çobanoğlu tabuta sarılıp, şehidin fotoğrafını öptü.

Törenin ardından top arabasına konulan şehidin naaşı, Hamitler Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

Şehit Taner Çobanoğlu'na veda

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