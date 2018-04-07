Şehit taşıyan uçak sis nedeniyle Samsun yerine Merzifon'a indi

33 yaşındaki şehit İstikam Astsubay Üstçavuş Tolga Pehlivan'ın naaşı Samsun'a gönderildi. Samsun'daki sis nedeniyle havalimanına inemeyen uçak, Amasya Merzifon Havalimanı'na yönelerek şehidin cenazesini buraya indirdi.

1,5 YILLIK EVLİYDİ

1,5 yıldır evli olan şehit Tolga Pehlivan’ın eşi Sevde Pehlivan, İstanbul’dan tarifeli uçakla saat 01.00’de Çarşamba Havalimanı’na iniş yaptı.

Baba Sadık ve anne Berrin Pehlivan’da havalimanında oğullarını taşıyan uçağı bekledi. Uçak piste iniş yapamayınca aile ve akrabalar Bafra’daki baba ocağına gitti.

2 YIL ÖNCE ASTSUBAYLIĞA GEÇTİ

Şehidin naaşının Merzifon’dan Bafra’daki baba ocağına kara yolu ile getirileceği öğrenildi.

Şehidin kardeşi Gökhan Pehlivan’ın da astsubay olduğu ve Samsun’da görev yaptığı öğrenilirken, şehit Toga Pehlivan’ın 2 yıl önce uzman çavuşluktan astsubaylığa geçtiği bildirildi.