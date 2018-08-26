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Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da düzenlenen cenaze töreninde şehit yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

İHA | 26.08.2018 - 15:35..
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Ağrı Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos 2018 tarihinde bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Piyade Teğmen Celal Dağlı (25) için Ankara’da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE KILIÇDAROĞLU DA KATILDI

Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, şehit Dağlı’nın babası Mahmut Dağlı, annesi Aysel Dağlı, kardeşleri, nişanlısı Ebru ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT ABİYE SELAM

Şehit Teğmen Celal Dağlı’nın kız kardeşi, abisinin askeri tören kepini taktı ve top arabasının geçişi sırasında abisine son kez selam durdu.

Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Dağlı’nın annesi Aysel Dağlı, 2 hafta önce nişanlandığı nişanlısı Ebru ve 4 kardeşi ise cenazenin geçişi sırasında tabuta el salladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen Celal Dağlı son yolculuğuna uğurlandı

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