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Şehit üsteğmenin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun cenazesi memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

İHA | 05.02.2018 - 12:36..
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Şehit üsteğmenin cenazesi Şanlıurfa’ya getirildi

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/YPG’li teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen askerlerden Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun cenazesi, Gaziantep’ten uçakla memleketi Şanlıurfa’ya getirildi.

GAP Havalimanı’nda Vali Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk, babası Mehmet, annesi Yasemin ve kız kardeşi Ayşe Ceren ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan şehidin cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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