Ağrı'da düzenlenen törenin ardından uçakla Cengiz Topel Havaalanı'na getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Baş'ın cenazesi, buradan karayoluyla Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı morguna götürüldü.

Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş'ı binlerce kişi uğurladı VİDEO



BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi'ndeki baba ocağına getirilerek helallik alındı.

Taziyelerin kabulünün ardından cenaze namazını, İl Müftü Yardımcısı Yusuf Akkuş kıldırdı.

"ELBİSELERİN OLMAZ AMA SİLAHIN OLUR ANNEM"

Şehit annesi Müzeyyen Baş, "Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur annem. Senin yerine ben gideceğim oğlum. Karadenizliyim ben, onlar korksun oğlum, ben onlardan korkmayacağım." diyerek gözyaşı döktü.

Daha sonra tekbirler eşliğinde top arabasına konulan şehidin naaşı, binlerce vatandaş eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Şehidin cenazesi, Kuzuluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.