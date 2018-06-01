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Şehit uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi

Kuzey Irak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 3 askerden Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

İHA | 01.06.2018 - 19:05..
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Şehit uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi

Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 uzman çavuşun cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

ŞEHİDE VEDA

Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un cenazesi, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verildi.

ANNE YÜREKLERİ BURKTU

Cenaze töreni öncesi oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu Uzman Çavuş olan diğer oğlu ile kocasının arasından izleyen şehit annesi Naciye Koç’un bakışları yürekleri burktu.

Şehit uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi

Şehit uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi

Cumhuriyet Meydanı'ndaki cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin annesi Naciye ile babası İzzet Koç'a başsağlığı diledi.

Şehit uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi VİDEO

AĞABEYİ DE UZMAN ÇAVUŞ

Şehidin Muş’ta görevli Uzman Çavuş ağabeyi Sinan Koç, törene askeri üniformasıyla katıldı. Şehit Koç'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşhacıköy Şehitliğinde toprağa verildi.

Şehit uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi

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