Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 3 uzman çavuşun cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.
ŞEHİDE VEDA
Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç'un cenazesi, memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde toprağa verildi.
ANNE YÜREKLERİ BURKTU
Cenaze töreni öncesi oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu Uzman Çavuş olan diğer oğlu ile kocasının arasından izleyen şehit annesi Naciye Koç’un bakışları yürekleri burktu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin annesi Naciye ile babası İzzet Koç'a başsağlığı diledi.
Şehit uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi VİDEO
AĞABEYİ DE UZMAN ÇAVUŞ
Şehidin Muş’ta görevli Uzman Çavuş ağabeyi Sinan Koç, törene askeri üniformasıyla katıldı. Şehit Koç'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gümüşhacıköy Şehitliğinde toprağa verildi.