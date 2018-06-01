Şehit uzman çavuş Amasya'da toprağa verildi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis'in ilk kendilerine geldiklerini ancaK hastalığı nedeniyle transferi gerçekleştirmediklerini söyledi.

Theresa May, ABD'nin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili "Derin hayal kırıklığına uğradım." dedi.

FOX Haber sunucu Fatih Portakal, şehir hastaneleri için kötü bir algı oluşturmak adına yaptırdığı haberi savundu ve ekledi: Bizden özür dileyin.

1 Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi Şehir hastanelerinin çok büyük olmasından şikayetçi olan sunucu Fatih Portakal'ın, bunun ispat etmek için yalan haber yaptığı ortaya çıktı.

2 Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter üzerinden kendisini kaldığı yurda davet eden genç öğrenciyi kırmadı. Erdoğan, sahurunu Ankara'da öğrencilerle birlikte yaptı.

3 ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu ABD'de ithalata getirilecek vergilendirmeler özellikle ABD'de faaliyet gösteren Alman otomobil firmalarını korkutuyor. Mercedes, BMW ve Volkswagen vergilendirme dedikodularıyla borsada değer kaybetti.

4 Trump Alman Mercedes'e savaş açtı ABD Başkanı Trump, “New York’un 5. Caddesi’nde tek bir Mercedes kalmayıncaya kadar onlarla mücadele edeceğim” dedi.

5 Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, yaklaşan seçim öncesi ilginç bir açıklama yaptı. Koç, "Adaylık hayatımda verdiğim en aptalca bir karar olabilir" şeklinde konuştu.

6 Muharrem İnce'nin muhafazakar profili çöktü Batı Trakya'yı ziyaret eden Muharrem İnce, kendisine hediye edilen 'Elif' tablosunu ters tutarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.