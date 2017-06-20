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Şehit Uzman Çavuş Bahşiş son yolculuğuna uğurlandı

Lice'de operasyonda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Ramazan Bahşiş, memleketi Mersin'de toprağa verildi.

20.06.2017 - 19:04
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Diyarbakır'daki törenin ardından, uçakla Adana'ya getirilen 26 yaşındaki şehit Bahşiş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, ilk olarak karayoluyla Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

ŞEHİDE VEDA

Daha sonra buradan alınan şehidin cenazesi helallik alınması için merkez Akdeniz ilçesi Kulak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Bahşiş son yolculuğuna uğurlandı

CENAZEYE ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Helallik alınmasının ardından şehit için Huzurkent Merkez Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Halil, annesi Sultan, kardeşleri Mahmut, Mustafa, Yusuf ve Fatma Bahşiş ile yakınları, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, bazı Mersin milletvekilleri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Bahşiş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Bahşiş son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Bahşiş son yolculuğuna uğurlandı

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