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Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın yürek burkan paylaşımları

Siirt'te, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar duygulandırıyor.

AA | 20.06.2018 - 09:27..
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Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, sosyal medya hesaplarında vatan sevgisi ve teröristlere karşı verilen mücadeleye yönelik birçok paylaşım bulunuyor.

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın yürek burkan paylaşımları

"CANIMIZI VERSEK DE..."

Şehit Baştan, bir operasyon öncesi paylaştığı videoda "Canımızı versek de bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahibiz." derken şunları kaydediyor:

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın yürek burkan paylaşımları ViDEO

"Bölge çok sıkıntılı bir bölge. Zor bir görev, hava soğuk. Geceleri çok soğuk oluyor, rüzgarlı oluyor. Vatanımızın, milletimizin bekası için, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için buralardayız. 50-60 mağara sığınak olduğu düşünülüyor. Bakalım yani, görevimizi en iyi şekilde hayırlısıyla bitirip sevdiklerimize varacağımızı düşünüyorum, sevdiklerimizle birlikte olacağımızı düşünüyorum. Zorlu görev, yapacak bir şey yok, gerekirse canımızı versek de bunların üstesinden gelebilecek kabiliyete sahibiz. Buradan vatanımızı, milletimizi seven yüce Türk milletine selam olsun diyorum."

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın yürek burkan paylaşımları


ŞEHİDİN PAYLAŞIMLARINDAKİ VATAN SEVGİSİ VURGUSU

Şehit Baştan'ın sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarda ise vatan sevgisi ve teröristlere karşı verilen mücadele Türk askerinin göstermiş olduğu başarılı operasyonlara yaptığı vurgu dikkat çekiyor.

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın yürek burkan paylaşımları

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın yürek burkan paylaşımları

Şehit Uzman Çavuş Baştan'ın yürek burkan paylaşımları

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