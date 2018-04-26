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Şehit Uzman Çavuş Cesur son yolculuğuna uğurlandı

Lice'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Çavuş İsmail Cesur için, Konya'nın Seydişehir ilçe meydanındaki Muaallimhane Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

AA | 26.04.2018 - 15:39..
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Diyarbakır'ın Lice ilçesi Akçabudak köyü Hevsel mezrası sınırlarında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İsmail Cesur'un cenazesi, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Cesur son yolculuğuna uğurlandı

Konya Havalimanı'ndan alınan şehidin cenazesi, karayoluyla Seydişehir ilçesindeki babaevine getirildi.

15 GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından silah arkadaşlarının omuzlarında ilçe merkezindeki Muallimhane Camisi'ne getirildi. Burada babası İbrahim, annesi Fatma, ağabeyi Mustafa Cesur ve henüz 15 gün önce nişanlandığı Ayşe Bostancı, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Uzman Çavuş Cesur son yolculuğuna uğurlandı

BİR HAFTA ÖNCE GÖREVE DÖNMÜŞTÜ

Şehidin, nişan töreninin ardından bir hafta önce görev yeri Diyarbakır'a döndüğü öğrenildi.

Şehit Uzman Çavuş Cesur son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da uzman çavuş olarak görev yapan şehidin ağabeyi Mustafa Cesur'u, yakınları ve silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Akyol Mezarlığı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Cesur son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Konya Valisi Yakup Canbolat, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Cesur son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Cesur son yolculuğuna uğurlandı

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