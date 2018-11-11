Şehidin baba ocağının bulunduğu Belkaya Mahallesi'ne bağlı yayladaki evine taziye çadırı kuruldu.

Şehidin cenazesi askeri uçakla getirildiği Konya Havaalanı'ndan Belkaya Mahallesi'ne götürüldü. Burada baba ocağına getirilerek helallik alınmasının ardından şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş’ın cenazesi namazın kılınacağı Belkaya Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Halil Daş son yolculuğuna uğurlandı ViDEO



NİŞANLISI TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehidin annesi Rukiye Daş, yakınları, nişanlısı Ayşe Kızıl tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenaze namazına, yakınları, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından şehidin cenazesi dualarla Belkaya Mahalle Mezarlığına defnedildi.





ZEYTİN DALI VE FIRAT KALKANI'NA KATILMIŞTI

Şehit Topçu Uzman Çavuş Halil Daş'ın Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarına da katıldığı ve geçtiğimiz Ağustos ayında Ayşe Kızıl ile nişanlandığı öğrenildi. Şehidin babası Mahmut Daş'ın ise 9 yıl önce vefat ettiği belirtildi.







