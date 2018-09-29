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Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören

Kuzey Irak'ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

İHA | 29.09.2018 - 23:58..
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Irak’ın Ranya/Pira üs bölgesinde arama-tarama faaliyetleri icra edildiği esnada teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu uçurumdan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Özdemir (25) için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören

Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı İdris Koç, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına atanan Tuğgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdür Vekili Gürcan Görgülü, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, askerler ve polisler katıldı.

Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından şehit Özdemir’in özgeçmişi okundu. Sakarya’nın Hendek ilçesi doğumlu olduğu öğrenilen 1 aylık evli şehidin cenazesi, yapılan duaların ardından memleketi Sakarya’ya gönderildi.

Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören VİDEO

Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören

Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören

Şehit uzman çavuş için Hakkari'de tören

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