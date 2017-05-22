Şehit uzman çavuş memleketine uğurlandı

Adana Adli Tıp Kurumundan alınan Sevinç'in cenazesi, törenin düzenleneceği Adana İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Sevinç'in Türk bayrağına sarılı cenazesi burada silah arkadaşların omuzlarında katafalka konuldu.

3 YAŞINDAKİ KIZI YETİM KALDI

Bu arada, şehidin 3 yaşındaki kızı Asmin Ece Sevinç'in bir yakınının göğsüne taktığı fotoğrafı göstererek "Babam" demesi annesi Seda Sevinç ve yakınlarını ağlattı.

CENAZE MALATYA'YA GÖNDERİLDİ

Sık sık şehit Sevinç'in fotoğrafını öpen Asmin Ece tören sırasında bir ara çevresindeki yakınlarına annesine gitmek istediğini söyledi. Yakınlarının annesinin bir süre sonra geleceğini söyleyip oyalamaya çalıştığı Asmin Ece'nin bunun üzerine "Babama gideyim" dediği duyuldu. Törenin ardından Adana Havalimanına götürülen şehit Sevinç'in cenazesi Malatya'ya gönderildi.