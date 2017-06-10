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Şehit Uzman Onbaşı Zengin, Giresun’da toprağa verildi

Dün Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Tuncay Zengin Giresun'da toprağa verildi.

10.06.2017 - 19:01
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Şehit Onbaşı Tuncay Zengin'in cenazesi, Ordu-Giresun Havalimanı’ndan konvoy eşliğinde Giresun’un Dereli İlçesi'ne getirildi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI

Belediye binası önünde düzenlenen cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Hasan Karahan, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgenaral Hakan Saraç, İl Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy, Ak Parti Giresun Milletvekilleri Sabri Öztürk ve Cemal Öztürk, CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Zengin, Giresun’da toprağa verildi

BAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Cenaze töreninde gözyaşı döken şehit Uzman Onbaşı Tuncay Zengin'in babası Sadullah, annesi Gülseren ve kardeşi Tuğrul Zengin’i, askeri personel ile yakınları teselli etmeye çalıştı. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Şehit Uzman Onbaşı Zengin, Giresun’da toprağa verildi

Giresun Müftüsü Muhittin Oral’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Tuncay Zengin’in cenazesi Taşlıca Köyü'ne götürülerek aile mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Zengin, Giresun’da toprağa verildi

Şehit Uzman Onbaşı Zengin, Giresun’da toprağa verildi

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