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Şehit ve Gazi ailelerinden başkanlık sistemine destek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri anayasa değişikliğine destek vermek amacıyla vakıf merkezinin önünde basın açıklaması yaptı.

06.02.2017 - 18:56
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Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Sayın Cumhurbaşkanım, istikbali parlak, istikrarlı, hızlı büyüyen, gelişen ve oluşabilecek problemleri daha hızlı çözecek yeni sistemde, sizinle beraber daha güçlü bir Türkiye için belirlediğiniz 2023 hedefini, 2053 süper güç Türkiye'ye ulaştırmak için canını bu ülkeye siper eden şehit yakınları ve gaziler olarak biz de varız." dedi.

Şehit ve Gazi ailelerinden başkanlık sistemine destek

"HAKİMİYET KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR"

Aylar, vakıf merkezinde gaziler ve şehit yakınlarından oluşan bir heyetle düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda, "TBMM'yi dışardan karıştıran vesayetçilerin gücünü kırmak, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' hükmünü gerçek anlamda uygulamak" için "evet" diyeceklerini söyledi.

Şehit ve Gazi ailelerinden başkanlık sistemine destek

"PARTİZANLIĞA HAYIR"

Partizanlığın Türkiye'ye bir faydası olmadığının önceki yıllarda tecrübe edildiğini ifade eden Aylar, "Partizanlığa 'hayır', milli iradeyi güçlendirmek için 'evet' diyoruz." diye konuştu.

Şehit ve Gazi ailelerinden başkanlık sistemine destek

"YÜREĞİNDE VATAN SEVGİSİ OLAN HERKESİ EVET DEMEYE DAVET EDİYORUZ"

Aylar, Türkiye'yi yıkmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı olarak, oluşturduğumuz güçlü Türkiye için, 'evet' platformunda buluşmak için yüreğinde vatan sevgisi olan herkesi 'evet' demeye davet ediyoruz.

Şehit ve Gazi ailelerinden başkanlık sistemine destek

Sayın Cumhurbaşkanım, istikbali parlak, istikrarlı, hızlı büyüyen, gelişen ve oluşabilecek problemleri daha hızlı çözecek yeni sistemde, sizinle beraber daha güçlü bir Türkiye için belirlediğiniz 2023 hedefini, 2053 süper güç Türkiye'ye ulaştırmak için canını bu ülkeye siper eden şehit yakınları ve gaziler olarak biz de varız." Milli iradeyi sağlamlaştırmak için "evet" diyenler kadar, "hayır" diyenlerin de çalışma yürüttüklerini dile getiren Aylar, "Ancak seçimlerin gelip geçici olduğunu, bizlerin yine arkadaş, dost, akraba olduğumuzu, yapacağımız bir yanlışın, atacağımız bir adımın şer odaklarını harekete geçireceğini unutmamalıyız." ifadesini kullandı.

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