Şehit ve gazi çocuklarından Anıtkabir'e ziyaret

Vakfın düzenlediği ve yurt genelinden 78 şehit ve gazi çocuğunun katıldığı "Kültür Gezisi" Ankara'da başladı.

Şehit ve gazi çocukları ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Mehmetçik Vakfı Bağışçıları, davetliler ve vakıf çalışanları ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Çağlayan Sosyal Tesisleri’nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

KARANFİL BIRAKTILAR

Çolak, burada şehit ve gazi çocuklarıyla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Daha sonra Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar, mozoleye karanfil bıraktı ve Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

Ankara'daki gezilerini tamamlayan çocuklar, etkinlik çerçevesinde, Nevşehir, Konya ve Antalya'ya da giderek buralardaki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek. Gezi, 21 Temmuz'da Antalya'da sona erecek.