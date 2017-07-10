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Şehit ve gazi çocuklarından Anıtkabir'e ziyaret

TSK Mehmetçik Vakfından bakım ve öğrenim yardımı alan şehit ve gazi çocukları Anıtkabir'i gezdi.

10.07.2017 - 20:01
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Vakfın düzenlediği ve yurt genelinden 78 şehit ve gazi çocuğunun katıldığı "Kültür Gezisi" Ankara'da başladı.

Şehit ve gazi çocukları ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Mehmetçik Vakfı Bağışçıları, davetliler ve vakıf çalışanları ile Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığı Çağlayan Sosyal Tesisleri’nde öğle yemeğinde bir araya geldi.

Şehit ve gazi çocuklarından Anıtkabir'e ziyaret

KARANFİL BIRAKTILAR

Çolak, burada şehit ve gazi çocuklarıyla bir süre sohbet edip fotoğraf çektirdi. Daha sonra Anıtkabir'i ziyaret eden çocuklar, mozoleye karanfil bıraktı ve Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.

Ankara'daki gezilerini tamamlayan çocuklar, etkinlik çerçevesinde, Nevşehir, Konya ve Antalya'ya da giderek buralardaki tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecek. Gezi, 21 Temmuz'da Antalya'da sona erecek.

Şehit ve gazi çocuklarından Anıtkabir'e ziyaret

Şehit ve gazi çocuklarından Anıtkabir'e ziyaret

Şehit ve gazi çocuklarından Anıtkabir'e ziyaret

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