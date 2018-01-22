Şehit yakını acıya dayanamadı

Ağrı Kapalı M Tipi Cezaevi bahçesinde kuyudan sızan metan gazından zehirlenen Uzman Çavuş Yılmaz Özden, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Metan gazından şehit olan asker sayısı 2'ye yükseldi.

Metan gazından zehirlenen bir asker daha şehit oldu

ABD’nin Teksas eyaletinin Ellis kentinde bir liseye ateş açılması sonucu bir kız öğrenci yaralandı.

Kilis'in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu

1 PKK'nın sivil yalanı Afrin'deki terör örgütü yöneticilerinin TSK tarafından yapılan atışlarla öldürülen teröristleri sivil halkmış gibi gösterme gayreti boşa çıktı.

2 Alkollü kadın doktor polislere tehditler savurdu Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, trafikte polislere tehditler savuran alkollü kadın doktorun ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

3 Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'deki tek tarafları eylemlerini "Türkiye'yi çıldırttı" şeklinde yorumladı.

4 Faşizm sloganı atan KKTC vekiline gazete fırlattı Türk askerine düşmanlığıyla tanınan CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “Faşizme karşı omuz omuza” diyerek meclis kürsüsünden barış işareti yapınca ortalık karıştı.

5 Afrin harekatında milli mühimmat damgası Harekatta yüzde 70-75 oranında milli ve yerli mühimmat kullanılıyor. Silahlı İHA'lar yerli mühimmatta başı çekiyor.

6 Dış basında Zeytin Dalı: Türkiye ABD'ye meydan okuyor İngiliz Financial Times, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili çarpıcı bir analiz yaptı. FT, "Türkiye ABD´ye meydan okudu ve operasyon başlattı" başlığıyla haberini duyurdu.