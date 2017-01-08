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Şehit yakını Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Bir şehit yakını taziye sırasında Bozdağ'a "Bakanım ne zaman bitecek bu terör. Teröristlere şehit diyenler gitsin Kılıçdaroğlu gitsin" dedi

Ajanslar | 08.01.2017 - 13:43
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Şehit yakını Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

ŞEHİT

Şırnak'ta Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel’in (29) cenazesi memleketi Yozgat’ın Çekerek ilçesinde toprağa verildi.

Törene Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da katıldı. Bozdağ, şehidin eşi ve anne ve babası ile yakınlarına taziyelerini iletti. Bozdağ'ın şehidin yakınlarına taziyelerini ilettiği sırada bir şehit yakını CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"KILIÇDAROĞLU GİTSİN"

Şehit yakını "Bakanım ne zaman bitecek bu terör. Teröristlere şehit diyenler gitsin. Kılıçdaroğlu gitsin" sözleriyle teröre ve teröre destek verenlere tepki gösterdi.

Şehit yakını Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi VİDEO

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