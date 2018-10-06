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Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Şehit evini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na bağıran şehit yakını, "Senin ittifak yaptığın kişiler onu öldürdü" dedi.

İHA | 06.10.2018 - 13:34..
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Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki

Eskişehir’e ziyaretlerde bulunmak üzere giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerin, önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün babaevini ziyaret etti.

Şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki VİDEO

"SENİN İTTİFAK YAPTIĞIN KİŞİLER YEĞENİMİ ÖLDÜRDÜ"

Kılıçdaroğlu tam şehit evinden çıkış yaptığı sırada Şehit Neşet Gök’ün yakını Ahmet Şen bağırmaya başladı. Kılıçdaroğlu’na seslenen Gök, "Senin ittifak yaptığın kişiler yeğenimi öldürdü" diye çıkıştı.

Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki

KILIÇDAROĞLU'NU UZAKLAŞTIRDILAR

Bu sırada korumalar ve partililer Ahmet Gök’ü uzaklaştırmak isterken, şehidin amcası müdahaleye tepki gösterdi.

Ahmet Gök’ü savunan şehit amcası, "Sıkmayın, canını acıtmayın" diyerek araya girdi.

Ahmet Gök’ün uzaklaştırılmasıyla Kılıçdaroğlu aracına binerek diğer programa katılmak için sokaktan ayrıldı.

Eskişehir'de şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na sert tepki

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