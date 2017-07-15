Şehit yakını:Onların bombaları iman gücümüzü bitiremeyecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan Medet Ekizceli'nin Çankırı'da yaşayan babası Satılmış, annesi Menekşe ve eşi Esra Ekizceli, darbe girişiminin birinci yılında duygularını AA muhabirine anlattı.

ŞEHİT EŞİ: CİĞERİMİZ YANIYOR AMA VATAN SAĞ OLSUN

Şehidin eşi Esra Ekizceli, şehit eşi olmanın herkese nasip olmayacağına dikkati çekti. Şehit eşi olmanın gururunun yanında büyük acısı da bulunduğunu dile getiren Ekizceli, "Ciğerimiz yanıyor ama onun eşi olduğum için yine de çok mutluyum. Vatan sağ olsun." ifadesini kullandı.

"ÇOCUKLARIM BENİM TEK TESELLİM OLDU"

Eşini son kez gördüğü anları anlatan Ekizceli, "Eşim o gün giderken son bir kez baktı ve görümcemle bana, 'Sizi birbirinize emanet ediyorum' dedi. 'Ben de geleceğim' deyince, 'Sen çocukların başında dur' dedi bana. Çocuklarım benim tek tesellim oldu." ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜK OĞLUM 'BEN DE BABAM GİBİ ŞEHİT OLACAĞIM' DİYOR"

Çocuklarının bayramda "Herkesin babası geliyor, benim babam nerede." diye sorduklarını aktaran Ekizceli, "Bir şey diyemedim. Benim çocuklarım her gün mezar taşı siliyor. Küçük oğlum Metehan, 'Ben de babam gibi şehit olacağım' diyor. İnşallah dünyamızı karartanların dünyaları kararsın, yatacak yerleri olmasın." diye konuştu.

ŞEHİT BABASI: GURURLUYUZ AMA ACIMIZ DA DAĞLAR KADAR

Şehidin babası Satılmış Ekizceli de darbe girişimi gecesi oğlunun kayınpederiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiklerini ve orada vurulduklarını kaydetti. Ertesi gün oğlunun yaralı olduğu söylenince eşiyle Ankara'ya gittiklerini belirten Ekizceli, şöyle devam etti:

"Ankara'ya gittikten sonra bütün hastaneleri aradık. 18 saat arama sonucunda oğlumu adli tıp morgunda bulduk. Böyle bir evlat yetiştirdiğim, vatana ve millete böyle bir evlat kazandırdığım için gururluyum. Gururluyuz ama acımız da dağlar kadar. Bunu sadece şehit yakınları bilir. Önce devletimiz, milletimiz ve Cumhurbaşkanımız sağ olsun. Darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçti ancak acısı ilk günkü gibi taze. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Her gün içimde bir ateş yanıyor. Tek tesellim 7 ve 11 yaşında olan iki torunum. Onları da devlet ve millet için yetiştirmek en büyük amacım."

ŞEHİDİN ANNESİ: İÇİMİZ YANIYOR AMA NAPALIM

Anne Menekşe Ekizceli de oğlunun şehit edilişinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatarak, "Acımız büyük, içimiz yanıyor ama ne yapalım. Oğlumun şehit olmasından dolayı gururluyuz ama acısı da çok büyük." dedi.

"ÇOK ŞÜKÜR Kİ BÖYLE GURUR VERİCİ BİR ŞEKİLDE GÖZYAŞLARIMIZ AKIYOR"

Darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen Tokatlı polis memuru Birol Yavuz'un eşi Hatice Yavuz da onurlu ve gururlu olduğunun altını çizdi.

"BİZİM İMAN GÜCÜMÜZÜ HİÇBİR ZAMAN BİTİREMEYECEKLER"

Darbe girişimi gecesinin kimine kara, kimine de aydınlık bir gece olduğunu belirten Yavuz, şunları söyledi:

"Onların hainlikleri, kendilerinin karalarını ortaya çıkardı. Rabb'im dünyalarını da ahiretlerini de kara eylesin inşallah. Çok şükür, huzurlu ve mutluyuz. Hainlerden olmadık, olmayacağız. Onların füzeleri, bombaları hiçbir zaman bizi etkilemeyecek, bizi yıkamayacaklar. Çünkü bizim iman gücümüzü hiçbir zaman bitiremeyecek. Başka Türkiye yok. O yüzden Rabb'im vatan sevgisini içimizden eksik etmesin, vatanımıza sahip çıkanlardan eylesin."





"BUNLAR MUTLULUK GÖZYAŞI"

Darbe girişimi gecesi eşiyle konuştuğu anları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan şehit eşi, "Bunlar mutluluk gözyaşı. Özlem, hasret farklı bir olay ama çok şükür ki böyle gurur verici bir şekilde gözyaşlarımız akıyor. Bu dünya gelip geçici. Rabb'im ahirette buluşanlardan eylesin." ifadesini kullandı.

Eşinin her zaman "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dediğine işaret eden Yavuz, şunları söyledi:

"Hazreti Ali ne diyor, 'Her şeyi affedin ama vatan hainlerini asla affetmeyin.' Ben de diyorum ki hala vatanımda yaşayıp benim ekmeğimi, vatanımın ekmeğini yiyip nefes alanlara Rabb'im tövbe kapılarını kapatsın inşallah. Rabb'imin adaleti her şeyin üzerindedir. Zaten devletimizin de gerekeni yapacağını düşünüyorum. Milletimizin başı sağ olsun, tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Allah bir daha fırsat vermesin. Vatanımıza sahip çıkalım, tek millet, tek yürek olalım inşallah."

"ŞEHİT AİLESİ OLARAK HAİNLERİN ASILMASINI İSTİYORUM"

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul'da tankın altında kalarak şehit olan Hüseyin Kısa'nın Tokat'ta yaşayan babası Mehmet Kısa da Türk ve İslam ülkesi olarak asla yıkılmayacaklarını, hainlerin boşuna uğraştıklarını söyledi.

"Vatan için 3 Hüseyin daha olsa yine şehit vereceğini" dile getiren Kısa, "Allah yüz bin kere Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O gün millete seslenmemiş olsaydı bugün burada olmazdık. İnsanlar Cumhurbaşkanının çağrısı ile dışarı çıktı." şeklinde konuştu.

ACILI BABA, HAİNLER İÇİN İDAM İSTİYOR

Hainler için idam isteyen şehit babası, "Bu hainler 10, 20, 30 yıl ceza almış, önemli değil. Şehit ailesi olarak onların asılmasını istiyorum." dedi.