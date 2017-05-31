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Şehit yakınları ve gazilerden ana darbe duruşmasına çağrı

15 Temmuz Derneği, vatandaşları İstanbul'daki ana darbe davasının İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşmayı izlemeye çağırdı.

31.05.2017 - 00:39
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Dernekten yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da vatan için canını seve seve veren 250 şehidin kanına giren FETÖ ile ilgili yargı sürecinin farklı mahkemelerde yürüyen davalarla devam ettiği anımsatıldı.

Bu sürecin en kritik davası olan ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ile 17 subayın yargılandığı, İstanbul'daki ana darbe davasının 29 Mayıs'ta Silivri'de görülmeye başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Şimdi sıra 15 Temmuz’da meydanlarda ağır bedeller ödenerek kazanılan zafere mahkeme salonlarında sahip çıkmaya geldi. O gece destan yazan milletimizi, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizin yanında saf tutmaya davet ediyoruz. Yarın hep birlikte Silivri’ye gidiyoruz. Sizleri de aramızda görmek istiyoruz."

Açıklamada, duruşmayı takip etmek isteyenler için, Avrupa Yakası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası ve Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Derneği binası önünden saat 07.30'da araç kaldırılacağı duyuruldu.

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