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Şehit Yarbay Songül Yakut'a son görev

Şırnak’ta düşen askeri helikopterde şehit olan Jandarma Yarbay Songül Yakut’un cenazesi helallik için ailesinin yaşadığı eve getirildi.

01.06.2017 - 13:55
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Şehit Yarbay Songül Yakut'a son görev

Şırnak’ta düzenlenen askeri törenin ardından havayolu ile Malatya’ya getirilen Şehit Yarbay’ın cenazesi daha sonra jandarma ve polis konvoyu eşliğinde Malatya’da ailesinin yaşadığı Çavuşoğlu Mahallesine getirildi. Gözyaşlarının sel olduğu helallik alımında anne Sebahat Yakut güçlükle ayakta durabildi. Acılı anne Sebahat Yakut, “Yavrum daha dün ben senle konuşmuştum. Kızım hadi kalk eve gidelim, beni yalnız bırakma. Ya beni de götür yada sende gel.” diyerek uzun süre ağladı.

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Helallik alımının ardından Şehit Yarbayın cenazesi konvoy eşliğinde Şehir Mezarlığı morguna götürüldü. İkindi namazı sonrasında Malatya Şehir Mezarlığında düzenlenecek cenaze törenine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın da katılacağı bildirildi.

Şehit Yarbay Songül Yakut'a son görev

TÜRKİYE’NİN İLK JANDARMA KADIN KOMUTANIYDI

Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut, 1976'da Malatya'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Malatya'da tamamladıktan sonra Kara Harp Okulu'nun jandarma sınıfından 1997 yılında teğmen rütbesiyle mezun oldu. 2005-2007 yılları arasında Beypazarı'nda görev yaptığı esnada bölgelerde aile içi şiddete karşı verdiği mücadele ile tanınan bir isim olan Yakut, bölgede sık sık köy gezilerine de çıkarak köylü kadınların sorunlarını dinliyordu.

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Şehit Yarbay Songül Yakut'a son görev

FETÖ KUMPASIYLA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Türkiye'nin ilk kadın ilçe jandarma komutanı olarak da bilinen Şehit Yarbay Songül Yakut, yüksek lisans eğitimi ve başarılı çalışmaları sonrasında 1 yıl erken terfi ederek Yüzbaşı rütbesine ulaştı. İlerleyen dönemlerde binbaşı rütbesindeyken 2013 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kumpasıyla görevinden uzaklaştırılan Songül Yakut, verdiği hukuk mücadelesiyle ilerleyen yıllarda yeniden üniformasına geri döndü.

Şehit Yarbay Songül Yakut'a son görev

Daha sonrasında Şırnak’a tayin olan Yakut, 31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasında 13 silah arkadaşı ile birlikte şehit düştü.

KÜÇÜK YAŞTA BABASINI KAYBETMİŞTİ

Küçük yaşta babasını kaybeden Yakut 5 kardeşli ailenin en küçüğü. 2 kardeşi Mersin'de, 1 kardeş İstanbul’da ve 1 kardeşi ise Almanya’da bulunan Yakut’un annesi ise kışlarında Çavuşoğlu Mahallesindeki evinde yazları ise Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde kalıyor.
Şehit Yarbay Yakut, geçen yıl annesi için aldığı Ören’deki yazlık eve izinlerde gelerek çok sevdiği toprakla uğraşıyordu.

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