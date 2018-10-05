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Şehit Yiğit Ulus, İzmir'de toprağa verildi

Batman'da şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, İzmir Bergama'da son yolculuğuna uğurlandı. Baba Ulus, Süleyman Soylu'nun omzuna yaslanıp gözyaşı döktü.

İHA | 05.10.2018 - 22:25..
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Şehit Yiğit Ulus, İzmir'de toprağa verildi

Batman Gercüş’ün Yemişli köyü ile Mardin’in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında dün operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti.

İZMİR'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Meydana gelen patlamada şehit olan asker sayısı 8’e yükselirken, Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus için İzmir Bergama’da bulunan Kurşunlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından tören düzenlendi.

Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, siyasi partilerinin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin annesi Şükran Ulus, babası Yücel Ulus, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olan kardeşi Çağrı Ulus ve yakınları katıldı. Bergama’da bulunan meydanda düzenlenen törende yüzlerce Bergamalı da hazır bulundu.

Şehit Yiğit Ulus, İzmir'de toprağa verildi

"BUNLAR ALÇAK"

Şehidin babası Yücel Ulus ve anne Şükran Ulus, tören alanına yakınlarının yardımıyla getirildi. Baba Yücel Ulus, "Bunlar hain, bunlar alçak. Karşımıza tek tek çıkamıyorlar" diyerek terörü lanetlerken, anne Şükran Ulus da "Bana kim ’annem’ diyecek" sözleri ile gözyaşı döktü.

Şehit Yiğit Ulus, İzmir'de toprağa verildi

Şehidin annesi, babası, kardeşi ve yakınları şehidin naaşının başında dua etti. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde tabuta şehidin tuttuğu takım Galatasaray’ın atkısı da serildi. Öte yandan naaşın başında nöbet tutan bir asker de gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Yiğit Ulus, İzmir'de toprağa verildi VİDEO

Şehit Yiğit Ulus, İzmir'de toprağa verildi

BUGÜN KUZENİNİN DÜĞÜNÜNE KATILACAKTI

Şehidin 2013’te Türk Silahlı Kuvvetlerine girdiği, daha önce Tekirdağ’da görev yaptığı, 2017’de ise Batman’a görevlendirildiği öğrenildi. Ömer Yiğit Ulus’un, şehit olmadan önce babasını arayarak bugün yapılması planlanan dayısının oğlunun düğününe geleceğini söylediği öğrenildi. Şehit Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, Bergama merkezdeki şehitliğe defnedilecek.

Şehit Yiğit Ulus, İzmir'de toprağa verildi

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