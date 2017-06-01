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Şehit Yüzbaşı Acar'ın ailesine acı haber ulaştı

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Muhabere Yüzbaşı İlker Acar'ın (37) şehadet haberi annesi ile eşine ulaştı.

01.06.2017 - 03:07
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Babası Süleyman Acar'ı 10 yıl önce kanserden kaybeden şehidin, Balıkesir merkez Karesi ilçesi Paşaalanı Mahallesi'nde yaşayan annesi Nurdane Acar'a acı haber İlçe Kaymakamı Abdulkadir Demir ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Büyük Türk bayrağı asılan şehidin annesinin evine yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Yüzbaşı Acar'ın ailesine acı haber ulaştı

Hatay'da, İskenderun 51'inci Bakım Merkezi Komutanlığı Lojmanları'nda kalan şehidin eşi Gülçin Acar ise acı haberi askeri yetkililerden aldı.

Şehidin iki çocuk babası olduğu ve yaklaşık bir hafta önce İskenderun 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından Şırnak Şenobay Tugay Komutanlığına atandığı öğrenildi.

Şehit Yüzbaşı İlker Acar'ın naaşının Balıkesir'de toprağa verileceği belirtildi.

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