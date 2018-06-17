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Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Yüzbaşı Yunus Çelebi'yi, memleketi Erzurum'da binler uğurladı.

AA | 17.06.2018 - 14:38..
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8 Haziran 2018 tarihinden itibaren Şırnak merkez Bestler Dereler bölgesinde icra edilen operasyon kapsamında 11 Haziran 2018 günü saat: 07.40 sıralarında PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi (33) dün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Bekar olan şehit Yüzbaşı Yunus Çelebi’nin cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

CENAZEYE BİNLER KATILDI

Şehit yüzbaşı burada son yolculuğuna uğurlandı. Narmanlı Caminde kılınan cenaze namazına binlerce vatandaş katıldı.

Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Yüzbaşı Çelebi son yolculuğuna uğurlandı

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