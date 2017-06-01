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Şehit Yüzbaşı Şener'in ailesi ile birlikte son fotoğrafı

Şırnak'ta Şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı Nuri Şener, 1 Mayıs'ta İstanbul'a gelerek ailesi ile boğaz turu yapmıştı.

01.06.2017 - 14:55
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Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde düşen helikopterin içerisinde şehit olan 13 askerden biri olan Yüzbaşı Nuri Şener'in eşi Melike Şener ve 3 yaşındaki oğlu Hakan Sinan Şener ile keyifli bir gün geçirdiği anların fotoğrafları yayınlandı.

Şehit Yüzbaşı Şener'in ailesi ile birlikte son fotoğrafı

“LAFIN BİTTİĞİ YER"

Şehit Yüzbaşı Şener'in babası Ural Şener, Feriköy'deki evinde taziyeleri kabul etti. Baba evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.  Baba Ural Şener, gözyaşları içinde kısa bir açıklama yaparak, "1 Mayıs'ta yanıma geldi gezmeye götürdü bizi boğaz turu yaptık. Önceki gün telefonla konuştuk. Lafın bittiği yer. Benim çocuğum karıncayı incitmemiştir. İncitti diyen varsa alnını karışlarım. Ankara'daki bombalı saldırıdan kurtuldu. Nasip buraymış. Alnına yazılmış demek ki. Hanımı doktor. Lafın bittiği yer." dedi.

BOĞAZ TURUNA ÇIKMIŞLARDI

Şehit yüzbaşı Şener 1 Mayıs'ta geldiği İstanbul'da eşi Melike Şener ve oğlu Hakan Sinan Şener ile boğaz turuna çıkmıştı. O gün çekilen görüntülerde ailenin oldukça neşeli olduğu görüldü.

Şehit Yüzbaşı Şener'in ailesi ile birlikte son fotoğrafı

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