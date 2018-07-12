Şehitler Köprüsü davasında 72 sanığa müebbet kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava bugün karara bağlandı.
(Mahkeme salonuna 34 şehidi temsilen 34 Türk bayrağı getirildi)
İLK DURUŞMA 9 EKİM'DE YAPILMIŞTI
İddianamenin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan büyük salonda görülen davanın ilk duruşması, 9 Ekim 2017 tarihinde yapıldı.
72 SANIĞA MÜEBBET, 22 SANIĞA 17,5 YIL HAPİS
Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 72 sanığı “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 22 sanık ise “anayasayı ihlal” suçuna yardımdan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
5 sanık hakkında “anayasayı ihlal” suçuna yardımdan 15’şer yıl hapis cezasına hükmedildi. Abdullah ve Erol Olçok’a yönelik eylemlerinden dolayı 12 sanığın ise “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verildi.
44 SANIK BERAAT ETTİ
Mahkeme, 44 sanığın da üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.
SAVCILIK İTİRAZ EDECEK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında taleplerine aykırı olarak 39 sanığa verilen beraat kararını temyiz edecek.