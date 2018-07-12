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Şehitler Köprüsü davasında 72 sanığa müebbet kararı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında köprüde 34 vatandaşımızın şehit edildiği olayla ilgili davada hainlere en ağır cezalar verildi.

AA | 12.07.2018 - 10:57..
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Şehitler Köprüsü davasında 72 sanığa müebbet kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava bugün karara bağlandı.

Şehitler Köprüsü davasında 72 sanığa müebbet kararı(Mahkeme salonuna 34 şehidi temsilen 34 Türk bayrağı getirildi)

İLK DURUŞMA 9 EKİM'DE YAPILMIŞTI

İddianamenin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yer alan büyük salonda görülen davanın ilk duruşması, 9 Ekim 2017 tarihinde yapıldı.

72 SANIĞA MÜEBBET, 22 SANIĞA 17,5 YIL HAPİS

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 72 sanığı “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. 22 sanık ise “anayasayı ihlal” suçuna yardımdan 17,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5 sanık hakkında “anayasayı ihlal” suçuna yardımdan 15’şer yıl hapis cezasına hükmedildi. Abdullah ve Erol Olçok’a yönelik eylemlerinden dolayı 12 sanığın ise “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verildi.

44 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme, 44 sanığın da üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

SAVCILIK İTİRAZ EDECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında taleplerine aykırı olarak 39 sanığa verilen beraat kararını temyiz edecek.

Şehitler Köprüsü davasında 72 sanığa müebbet kararı

Şehitler Köprüsü davasında 72 sanığa müebbet kararı

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