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Şehitler memleketlerine uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 3 asker, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

AA | 01.06.2018 - 10:36..
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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç, Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş ve Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

ŞEHİTLERE DUA

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu, dua edildi.

Şehitlerin cenazeleri silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu.

AMASYA, TOKAT VE BİLECİK

Şehitlerden Koç'un cenazesi Amasya, Aktaş'ın naaşı Tokat, Demir'in cenazesi de Bilecik'e uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman ile Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, kurum amirleri, asker ve polisler de katıldı.

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

Şehitler memleketlerine uğurlandı

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